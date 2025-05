Mezzo secolo di Allonsanfan in Brianza

Ieri a Erba si è celebrato il cinquantennale dell'uscita di "Allonsanfan" dei fratelli Taviani. La scelta di Erba, in Brianza, deriva dal fatto che nel territorio, in particolare nella villa Amalia, sono state girate scene del film. La celebrazione ha ricordato l'importanza storica e cinematografica dell'opera, simbolo della cultura italiana e del percorso artistico dei registi.

A mezzo secolo esatto dall’uscita è stato ricordato ieri a Erba il film Allonsanfan dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Perché proprio a Erba questa celebrazione? Per il fatto che nella città brianzola, e d’intorni, in particolare nella villa Amalia, neoclassica, opere dell’architetto Leopoldo Pollack fu girata gran parte della pellicola. Allonsanfan opera di ambientazione risorgimentale ha avuto come interpreti Marcello Mastroianni, Lea Massari, Laura Betti, Mismi Farmer, Renato De Carmine, le musiche sono di Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mezzo secolo di Allonsanfan in Brianza

