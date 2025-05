meteo toscana da mercoledì arriva il caldo

Da mercoledì, la Toscana si prepara ad accogliere una significativa ondata di caldo. Secondo il Lamma, le previsioni meteo indicano un periodo di instabilità prima del sole splendente che caratterizzerà le prossime giornate. Attualmente, l'Italia gode di un cielo sereno, eccetto alcune nuvole sui rilievi alpini, grazie a un'area di alta pressione in espansione. Preparatevi a temperature in rialzo e a giornate estive!

Firenze, 25 maggio 2025 – Un po' di instabilità nelle previsioni meteo del Lamma per la Toscana, prima dell'arrivo della prima, vera ondata di caldo. Al momento, come riporta il Lamma, "cielo sereno e poche nuvole sull'Italia, a parte l'arco alpino, per la presenza di un'area di alta pressione. La perturbazione che si nota tra Francia e Germania tra lunedì e martedì porterà un aumento della instabilità prima al nord, poi anche al centro-sud, in particolare sulle zone interne con rovesci sparsi. Nei giorni successivi torna l'anticiclone e, a parte locale instabilità pomeridiana al centro-sud, il sole prevarrà su quasi tutta l'Italia"...