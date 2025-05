Meteo | Previsioni per lunedì 26 maggio

Le previsioni meteo per lunedì 26 maggio a Modena indicano un cielo inizialmente parzialmente nuvoloso, con nubi sparse e schiarite. Nel corso della giornata si assisterà a un progressivo aumento della copertura, con cieli coperti e deboli piogge in serata, per un totale di circa 0,5 mm. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre quella minima sarà di 16°C, con lo zero termico in calo nel corso della giornata.

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si...

