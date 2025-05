Meteo Giuliacci ecco la prima ondata di caldo | tutte le date della svolta

Il meteo di Giuliacci annuncia l'arrivo della prima ondata di caldo, segnando una svolta decisiva nella stagione primaverile. Dopo una domenica serena grazie all'anticiclone delle Azzorre, la settimana che inizia il 26 maggio sarà caratterizzata da correnti fresche provenienti dal Nord Europa. Scopriamo insieme tutte le date e le previsioni per affrontare al meglio questo cambio climatico.

Dopo una domenica serena caratterizzata dall'influsso benefico dell'anticiclone delle Azzorre, più mite rispetto al parente nordafricano, la settimana che inizia lunedì 26 maggio partirà all'insegna delle correnti fresche dal Nord Europa. "Sulle regioni del Nord e del Vento si andrà a creare una zona di confine dove si incontreranno masse d'aria di origine opposta. Di conseguenza avremo il rischio di eventi estremi come grandine e nubifragi", spiega Elena Rava sul sito MeteoGiuliacci che ospita le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci. Un peggioramento che durerà diversi giorni e che sarà seguito dalla prima zampata estiva dell'anno... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meteo Giuliacci, ecco la "prima ondata di caldo": tutte le date della svolta

