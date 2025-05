Meta AI Utilizzerà i Tuoi dati a Partire dal 27 maggio | Ecco Come Evitarlo

A partire dal 27 maggio, Meta utilizzerà i tuoi dati pubblici, come foto e commenti, per addestrare la sua intelligenza artificiale. Se non ti opponi, sarai automaticamente d’accordo. Ecco come puoi evitare questa operazione e tutelare la tua privacy. La scelta è nelle tue mani: scopri subito come proteggere i tuoi contenuti e mantenere il controllo sui tuoi dati.

Il conto alla rovescia è iniziato; entro il 27 maggio, Meta inizierà a utilizzare le tue foto, i tuoi commenti, i tuoi video e altri contenuti pubblici per addestrare la sua intelligenza artificiale. E se non ti opponi esplicitamente, sarai automaticamente considerato d'accordo. Fortunatamente, esiste un modulo molto discreto nelle app Facebook, Instagram e WhatsApp che consente ancora di dire di no. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Meta AI Utilizzerà i Tuoi dati a Partire dal 27 maggio: Ecco Come Evitarlo.

Scopri altri approfondimenti

Giorgianni: “Ecco cosa accadrà se Meta consegna i nostri dati alla Ai, i nostri figli tra i soggetti più a rischio”

L'annuncio di Meta riguardo all'uso dei dati degli utenti per addestrare la propria Intelligenza Artificiale solleva preoccupazioni, specialmente per la protezione dei più giovani.

Meta AI in Italia, impossibile da disattivare nelle app, ma possibile limitare la condivisione dei dati e proteggere la privacy

Meta AI è ormai parte integrante delle app più diffuse in Italia, rendendo difficile la sua disattivazione.

Niente vacanze per Stefano De Martino, Affari Tuoi andrà avanti fino a metà luglio

Niente vacanze per Stefano De Martino: Affari Tuoi continuerà fino a metà luglio grazie al grande successo.

Sai come Meta utilizza i tuoi dati?