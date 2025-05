Merz scioccato e Putin sicuro della vittoria | lo stallo nelle trattative sulla guerra in Ucraina

Merz è scioccato dall’ultimo stallo nelle trattative sulla guerra in Ucraina, mentre Putin si mostra sicuro della vittoria. Secondo i media tedeschi, Trump non sostiene nuove sanzioni contro la Russia, che invece sembra sfruttare il tempo per pianificare ulteriori offensive. Intanto, la pioggia di droni e missili russi continua a causare morti e distruzione nel Paese invaso.

