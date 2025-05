Mercato Juventus scelto il primo nome per Conte | accelerata per quell’obiettivo in caso di ritorno del tecnico Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus accelera sul mercato in vista di un possibile ritorno di Antonio Conte. La società ha individuato il primo nome per il tecnico e sta pianificando gli acquisti in entrata per rafforzare la squadra. Tra obiettivi principali c'è Sandro Tonali, considerato prioritario per il centrocampo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle trattative e le strategie per il ritorno dell'allenatore napoletano.

Mercato Juventus, scelto il primo nome per Conte: i dettagli sui possibili colpi in entrata in caso di ritorno dell’allenatore del Napoli. Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Sandro Tonali, che è sempre il primo obiettivo a centrocampo del mercato Juventus per la prossima stagione. A prescindere dall’allenatore. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di ritorno di Conte potrebbe esserci un’ulteriore accelerata. Il suo innesto si inserirebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Conte. Non è dunque da escludere che con l’arrivo del nuovo tecnico ci possa essere un affondo immediato sul centrocampista del Newcastle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, scelto il primo nome per Conte: accelerata per quell’obiettivo in caso di ritorno del tecnico. Gli ultimi aggiornamenti

