Mercato Juventus Giuntoli cambia idea | il big resta in bianconero

Con un futuro ricco di incognite, la Juventus inizia a pianificare il mercato estivo. Cristiano Giuntoli sembra aver cambiato idea sulla cessione di un big, confermandolo in bianconero. Mentre la squadra si prepara a lottare per l'ultima qualificazione in Champions League, il Venezia s'insinua tra le avversità, rendendo cruciale ogni partita di questa stagione. Le decisioni dei vertici saranno determinanti per il futuro della squadra.

Con un futuro ancora tutto da scoprire, la Juventus pensa già al mercato: Giuntoli vuole ancora il big. Una sola partita separa la Juventus dall'ultimo obiettivo stagionale rimasto: la qualificazione in Champions League. A mettere i bastoni fra le ruote ci pensa il Venezia: anche per i lagunari si tratta di una gara fondamentale per tentare di acciuffare il sogno Serie anche per la prossima annata. Entrambe le squadre vanno a caccia della vittoria, un risultato che può ribaltare le sorti di una classifica estremamente in bilico fino alla fine. La Juventus prepara la squadra per gli USA. La Vecchia Signora, però, si prepara anche al Mondiale per Club, pronto ad aprire le sue porte nel mese di giugno – la prima sfida per i bianconeri è in programma il prossimo 19 giugno...

