Mercato Juve la sfida al Venezia vale una stagione intera! Il club prepara questi colpi in caso di quarto posto | la strategia

Il mercato della Juve, in vista del quarto posto, è cruciale: la sfida contro il Venezia vale una stagione intera. La dirigenza prepara colpi strategici per l’estate, puntando a rafforzare la squadra e garantirsi la qualificazione europea. La Gazzetta dello Sport analizza il piano in caso di successo o insuccesso, sottolineando le priorità e le possibili mosse per consolidare il progetto juventino nel prossimo futuro.

Mercato Juve, la sfida al Venezia vale una stagione intera! Il club prepara questi colpi in caso di quarto posto: il piano in vista della prossima estate. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato Juve e sulle possibili strategie che potrebbero essere adottate dal club bianconeri nel caso in cui venisse centrato il quarto posto. Stando a quanto riportato dal quotidiano la dirigenza con questo scenario avrebbe a disposizione una sessantina di milioni in più che verrebbero investiti sul mercato per aggiungere in rosa quei 2-3 colpi che possono far fare il salto di qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, la sfida al Venezia vale una stagione intera! Il club prepara questi colpi in caso di quarto posto: la strategia

Approfondisci con questi articoli

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Infortunio Comuzzo, problemi per il difensore della Fiorentina: l’obiettivo di mercato della Juve è costretto a un cambio forzato durante la sfida contro il Bologna! Ultimissime

Problemi per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, costretto a un cambio durante la sfida contro il Bologna.

Venezia Juve, Di Francesco perde ufficialmente una pedina per la sfida del Penzo! Ecco di chi si tratta nel comunicato ufficiale

Il Venezia perde ufficialmente un elemento importante per la sfida contro la Juventus al Penzo. Nel comunicato ufficiale il club annuncia l’assenza di un calciatore chiave, rendendo la sfida ancora più complicata.

Se ne parla anche su altri siti

Venezia-Juventus: sfida cruciale per la salvezza e il pass Champions

Scrive sport.quotidiano.net: Il Venezia cerca la salvezza mentre la Juventus punta al pass Champions. Tudor recupera giocatori chiave per la sfida.

Probabili formazioni Venezia Juve: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per i novanta minuti finali di questo campionato

Come scrive juventusnews24.com: Probabili formazioni Venezia Juve: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per i novanta minuti finali di questo campionato. Chi può giocare stasera La Juve è pronta a scendere in campo questa sera ...

Venezia Juve, Tudor ripensa a Savona! Per la sfida del Penzo il croato avrebbe intenzione di rispolverarlo in quel ruolo. Le ultimissime

Lo riporta juventusnews24.com: Venezia Juve, spazio a Savona per la sfida del Penzo! Tudor vorrebbe rilanciarlo in quella posizione di campo. Le ultimissime Giovanni Albanese riferisce di un nuovo cambio di guardia per quanto conce ...