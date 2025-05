Mercato Fiorentina il club ha deciso | contatti in corso per tentare l’accordo

La Fiorentina è attivamente impegnata sul mercato, con contatti in corso per definire un'importante operazione economica. La squadra, che fino a poche settimane fa sperava in un finale di stagione di grande rilievo, si prepara ora a rafforzarsi con un intervento mirato. La dirigenza lavora per chiudere l’accordo, puntando a intensificare le prestazioni e a definitivamente rilanciare le ambizioni del club per il futuro.

La Fiorentina pronta ad intervenire sul mercato. Scattati i contatti per definire i contorni economici di un'operazione: lo scenario. Si aspettava di poter vivere un finale di stagione di ben altro spessore la Fiorentina. Fino a qualche settimana, fa, il club contava di raggiungere la finale di Conference e battagliare per un posto in zona Champions League. Le recenti sconfitte subite per mano del Betis Siviglia, della Roma e del Venezia hanno invece frustrato le ambizioni di gloria della Viola, scivolata in campionato all'ottavo posto: salvo sorprese, quindi, i toscani nella prossima annata non disputeranno le coppe europee...

