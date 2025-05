Mentana e Orfeo al festival della tv si scontrano sul tema del genocidio | fischi tra il pubblico

Durante il Festival della Tv, Enrico Mentana e Mario Orfeo hanno acceso un acceso dibattito sul tema del genocidio, affrontando anche questioni politiche rilevanti. Mentre il pubblico seguiva con interesse la discussione, non sono mancati fischi e reazioni contrastanti, testimoniando la tensione e la profondità del tema trattato. Un confronto che ha suscitato emozioni forti e ha messo in luce diverse prospettive su una questione così delicata.

