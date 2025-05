Menomale c’è la mensa | Un buon servizio L’educazione per il cibo parta dalle famiglie

Claudia Ciampa, rappresentante dei genitori delle scuole Moretti di Putignano, sottolinea l'importanza della mensa come buon servizio e dell’educazione alimentare iniziata in famiglia. Suggerisce coinvolgere i bambini in cucina e che le insegnanti provino vari piatti per prevenire sprechi e promuovere un consumo consapevole. Queste strategie mirano a sensibilizzare sul valore del cibo, rafforzando il legame tra famiglia e scuola per educare a un'alimentazione corretta.

"I genitori coinvolgano i bambini in cucina e le insegnanti le provino tutte pur di non far buttare un piatto". Sono queste alcune delle soluzione proposte da Claudia Ciampa, rappresentante dei genitori per il servizio mensa scuole Moretti dell'istituto "Gamerra" di Putignano, per contrastare lo spreco di cibo all'interno dei refettori scolastici pisani, dove quasi un pasto su 3 viene buttato. Ciampa da 4 anni si occupa di effettuare sopralluoghi a sorpresa nelle mense della scuola e partecipare a riunioni sul tema e conosce da vicino il problema.

