Memorial Gaucci ad Assisi Gli ex omaggiano Big Luciano tra risate e giocate da serie A

Durante il Memorial Gaucci ad Assisi, gli ex calciatori rendono omaggio a Big Luciano tra risate e giocate da Serie A. Jay Bothroyd e Andrea Caracciolo, in ottima forma, lasciano gli spogliatoi dello stadio degli Ulivi, osservati da figure storiche come Rossi, Camplone e Ravanelli. L’evento, ricco di emozioni e momenti di magia, sembra aver fermato il tempo, celebrando il calcio e i ricordi di una grande passione.

Jay Bothroyd e Andrea Caracciolo escono dagli spogliato dello stadio degli Ulivi di Assisii. Sembra che il tempo si sia fermato. I due attaccanti sono in forma smagliante. C'è chi li osserva da bordo campo,come Sebastiano Rossi, Camplone, Di Loreto, Dondoni, Ravanelli, Rocco. C'è chi fa ancora magie, come Giunti e Miccoli, Beghetto che ancora sgroppa sulla fascia, Bucchi che non perde il vizio di fare gol e Baiocco di macinare chilometri. Chi ci mette sempre l'anima, come Savi. Una sfilata, con Obodo, Sedivec, Ferreira Pinto, Bazzani, Negri, Cucciari, Fusani, Lucarelli, solo per citare qualcuno, che non si sono risparmiati.

