Memorial Cristiano Benedetti Appuntamento al 31 maggio

L’11ª edizione del Memorial Cristiano Benedetti sarà il 31 maggio, in ricordo del giovane chiesinese scomparso prematuramente. L’evento, promosso dalla famiglia, amici e dall’associazione "Avventura Democratica", con il supporto di volontari e aziende locali, si svolgerà in suo onore. Un’occasione per commemorarlo e rafforzare i valori condivisi, coinvolgendo la comunità in un evento significativo.

Tutto pronto per l’undicesima edizione del Memorial Cristiano Benedetti. L’evento, alla memoria del giovane chiesinese, prematuramente scomparso, è promosso dalla famiglia, da tanti amici e dall’associazione "Avventura Democratica" grazie al supporto di volontari e aziende del territorio, si terrà sabato 31 maggio. Come sempre il ricavato della manifestazione, sarà devoluto in beneficenza. Lo scorso anno vennero effettuate donazioni per undicimila euro ad associazioni del territorio. Si tratta di una marcia non competitiva sul percorso di 2, 6 e 10 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Memorial Cristiano Benedetti. Appuntamento al 31 maggio

Contenuti che potrebbero interessarti

Al Club Nautico Rimini appuntamento con il memorial Sorci, in ricordo del velista scomparso a soli 19 anni

Al Club Nautico Rimini si svolgerà il Memorial Sorci, un evento dedicato alla memoria del giovane velista Antonio Sorci, scomparso nel 1994 a soli 19 anni.

Al Don Quijote di Modena appuntamento con la serata "Talent show"

Venerdì 16 maggio, il ristorante spagnolo Don Quijote di Modena ospiterà il "Talent Show Modena"! Gli organizzatori invitano tutti a svelare i propri talenti nascosti: hai 10 minuti per brillare su un palco con microfono e pubblico.

Memorial Franco Chignoli: torneo-evento internazionale a Casnate

Il Memorial Franco Chignoli, torneo-evento internazionale che si svolge a Casnate (Como), celebra la crescita esponenziale di una manifestazione nata solo quattro anni fa.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Memorial Cristiano Benedetti. Appuntamento al 31 maggio

Segnala lanazione.it: Tutto pronto per l’undicesima edizione del Memorial Cristiano Benedetti. L’evento, alla memoria del giovane chiesinese, prematuramente scomparso, è promosso dalla... Tutto pronto per l’undicesima ...

Memorial D’Aloja, fissato l’appuntamento a Piediluco: gare a ottobre

Secondo umbria24.it: Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...

PODISMO PER MASSIMI