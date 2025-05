memorial coscioni via alla cinque km

La quindicesima edizione del Memorial Luca Coscioni si è svolta a Ciconia, Orvieto, onorando la memoria del ricercatore Luca Coscioni, scomparso nel 2006 a 38 anni. L’evento di atletica leggera, organizzato dall’Atletica L, si corre sulla distanza di 5 km e rappresenta un momento di solidarietà e ricordo. La manifestazione, dedicata alla lotta contro la SLA, continua a coinvolgere partecipanti di diverse età, mantenendo vivo il ricordo di

ORVIETO – Taglia il traguardo delle quindici edizioni il memorial “Luca Coscioni“, la manifestazione di atletica leggera intitolata alla memoria del giovane ricercatore orvietano malato di Sla, scomparso nel 2006 a soli 38 anni, che si tiene oggi a Ciconia. L’iniziativa è organizzata dall’Atletica Libertas Orvieto in collaborazione con la Federazione italiana di atletica leggera, l’associazione Luca Coscioni, il patrocinio del Comune di Orvieto e del Comitato regionale del Coni Umbria. Appuntamento alle 10 in località la Svolta per la partenza della gara dei cinque chilometri su strada che quest’anno è valida per il titolo regionale Assoluti e Master. 🔗 Leggi su Lanazione.it