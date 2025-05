Mel Gibson arriva a sorpresa in Puglia alla ricerca di location per il suo nuovo film

Mel Gibson sorprende il pubblico con una visita in Puglia, dove sta cercando location per il suo atteso film "Resurrection". Questo sequel de "La passione di Cristo", a vent'anni dal primo capitolo, tornerà a essere interamente girato in Italia. Le riprese inizieranno ad agosto, e l'atmosfera unica della Puglia potrebbe essere il palcoscenico ideale per una nuova ed emozionante narrazione.

Ad agosto Mel Gibson inizierà le riprese di Resurrection, sequel de La passione di Cristo che arriva a vent'anni dal primo film e che, come la prima volta, verrà girato interamente in Italia...

