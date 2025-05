Meglio se non torno da loro | parla la mamma dei bimbi abbandonati tra rifiuti e crack

Nel quartiere Lucento di Torino, il silenzio inquietante di un alloggio chiuso ha svelato il dramma di due bambini abbandonati tra rifiuti e droga. La madre, rammaricata e sconvolta, afferma: "Meglio se non torno da loro". Questa vicenda evidenzia il grave rischio per vite innocenti, lasciate in balìa di un contesto di degrado e trascuratezza, suscitando un forte richiamo alla sensibilizzazione e all’intervento sociale.

Nel quartiere Lucento, a Torino, il silenzio di un alloggio ha attirato l'attenzione. Nessun pianto, nessuna voce adulta. Solo il rumore del traffico lontano e l'odore pesante che usciva dalla porta socchiusa. Lì dentro, due bambini. Piccoli, sporchi, affamati. Nessun adulto accanto a loro. Solo rifiuti, degrado e resti di droga. Le immagini di quella casa hanno colpito anche i soccorritori più esperti. Leggi anche: Garlasco, parla l'ex comandante del Ris: "Stasi potrebbe essere scagionato" In ospedale, i medici del Regina Margherita hanno fatto il resto. Hanno visitato i due fratellini, di 2 e 4 anni e mezzo...

