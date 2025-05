Meghan Markle e quell' amore improvviso per l' Inghilterra con un riferimento a Lady Diana nascosto in una scatola di biscotti

Meghan Markle condivide sui social un’immagine di una fan che prepara una merenda inglese con biscotti del suo marchio As Ever, richiamando anche Lady Diana. Un gesto che sorprende, alimentando interrogativi: si tratta solo di un omaggio o nasconde un amore improvviso per l’Inghilterra?Un evento che, come una misteriosa scatola di biscotti, accende curiosità sulla sua integrazione nel cuore britannico.

Meghan Markle riposta sui social l'immagine di una fan che prepara, con i biscotti del suo marchio As Ever, una merenda tipicamente inglese, chiamando in causa anche Lady Diana. E la rete si chiede: solo un omaggio?... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Meghan Markle e quell'amore improvviso per l'Inghilterra (con un riferimento a Lady Diana nascosto in una scatola di biscotti)

Approfondisci con questi articoli

Gli auguri di Meghan Markle per i 6 anni del figlio Archie: “Sei il nostro sole”

Nonostante le polemiche che circondano la loro vita pubblica, Meghan Markle e il principe Harry continuano a costruire la loro esistenza serena a Montecito, in California.

Chi è Sarah Fosmo, la donna a capo dello staff di Meghan Markle

Sarah Fosmo, esperta professionista nel settore del marketing e delle pubbliche relazioni, ha attirato l'attenzione del pubblico diventando la donna a capo dello staff di Meghan Markle.

Meghan Markle assume un’ex dipendente di Bill Gates: ecco chi è la super esperta di “gestione di operazioni ad alto rischio per individui con patrimonio elevatissimo”

Meghan Markle amplia il suo team con l'assunzione di Sarah Fosmo, un'ex dipendente di Bill Gates esperta nella gestione di operazioni ad alto rischio per clienti facoltosi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meghan Markle e quell'amore improvviso per l'Inghilterra (con un riferimento a Lady Diana nascosto in una scatola di biscotti)

Riporta vanityfair.it: Meghan Markle riposta sui social l'immagine di una fan che prepara, con i biscotti del suo marchio As Ever, una merenda tipicamente inglese, chiamando in causa anche Lady Diana. E la rete si chiede: s ...

Svelato lo strano avvertimento ricevuto dagli ospiti al matrimonio di Meghan e Harry

Secondo rumors.it: Il fotografo del matrimonio di Meghan Markle e Harry, Alexi Lubomirski, svela curiosi dettagli e aneddoti sulla cerimonia ...

Meghan Markle e l'invidia verso Lauren Sanchez: «E' tutto quello che la Duchessa avrebbe voluto essere»

corriere.it scrive: Al centro della gelosia della moglie di Harry, secondo RadarOnline la vita lussuosa della futura moglie di Bezos. A far scattare il gossip l'ultima apparizione dell'ex giornalista a Cannes ricoperta d ...

Meghan Markle's 'secret smile' shouts for Harry love.