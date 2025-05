Medioriente | Madrid embargo armi Israle e stop accordo associazione con Ue

Il conflitto in Gaza sta esercitando una forte pressione sulle relazioni tra l'Unione Europea e Israele. Madrid si schiera a favore di una sospensione dell'accordo di associazione con Israele e chiede un embargo sulle armi. Le dichiarazioni odierne sottolineano l’urgenza di rivedere le sanzioni nazionali in risposta all'escalation della violenza, promuovendo un dibattito per una strategia comune europea sul Medioriente.

Madrid (Spagna), 25 mag. (LaPresse) – “Se la guerra” a Gaza “non finisce, l’accordo di associazione tra Ue e Israele deve essere sospeso immediatamente”, “dobbiamo tutti avviare un embargo delle armi a Israele”, e “dobbiamo rivedere le liste nazionali delle sanzioni individuali, che ha ciascuno Stato e quella dell’Ue per essere sicuri che non permettiamo che chi non vuole la soluzione dei due Stati possa trionfare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo JosĂ© Manuel Albares, spiegando che queste sono le proposte che la Spagna avanza alla riunione tra Paesi europei e arabi che si sta tenendo a Madrid... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Madrid, embargo armi Israle e stop accordo associazione con Ue

Altri articoli sullo stesso argomento

Pedro Sanchez critica Netanyahu e spinge per embargo armi a Israele

Il premier spagnolo Pedro Sánchez critica Netanyahu e spinge per un embargo di armi a Israele, condannando la gestione della crisi a Gaza e la mancanza di umanità .

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Chi è Domenico Lanza, indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi e scarcerato dopo arresto per detenzione di armi

Domenico Lanza, 67 anni, è al centro dell'attenzione per la scomparsa di Daniela Ruggi, avvenuta nel settembre 2024.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Medioriente: Netanyahu, Hamas deponga armi e a suoi leader permesso di espatriare

msn.com scrive: “Siamo pronti”, ha detto, “Hamas deporrà le armi e ai suoi leader sarà permesso di uscire. Garantiremo la sicurezza generale nella Striscia di Gaza e consentiremo l’attuazione del piano ...

Embargo armi italiane alla Turchia? “Dichiarazione di facciata, troppi interessi in gioco”

Lo riporta difesapopolo.it: Tra Medio Oriente e Turchia Le implicazioni di un ipotetico stop ... Sono due aziende controllate dal governo”. “In generale, gli embarghi alla vendita di armi di questi anni hanno pochissima ...

Medioriente: Hamas, governo tecnico a Gaza, disarmo e ostaggi in cambio di cessate il fuoco

Secondo msn.com: Roma, 11 mag. (LaPresse) - Funzionari di Hamas hanno dichiarato al quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat di essersi offerti di raggiungere un accordo globale ...

NaVi enters | Uzi in the Hall of Legends | Mac on the loose | Playoffs | Salvando el LoL #42