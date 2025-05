Medioriente | Idf puntiamo a prendere 75% Gaza in 2 mesi

L'esercito israeliano (Idf) ha in programma di conquistare il 75% della Striscia di Gaza in un periodo di due mesi, secondo quanto riportato dal Times of Israel. Questa nuova offensiva contro Hamas rappresenta un significativo passo nella strategia militare israeliana, con l'obiettivo di cambiare radicalmente la situazione nella regione. I dettagli dei piani dell'Idf sono stati resi noti, sollevando preoccupazioni a livello internazionale.

Milano, 25 mag. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) punta a conquistare il 75% della Striscia di Gaza in 2 mesi con la nuova offensiva contro Hamas. È quanto riporta il Times of Israel citando piani dell’Idf di cui ha preso visione. Stando a questi piani, dovrebbero bastare 2 mesi per conquistare il 75% di Gaza dal momento in cui l’operazione avrà inizio, mentre attualmente l’esercito controllerebbe circa il 40% del territorio della Striscia... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Idf, puntiamo a prendere 75% Gaza in 2 mesi

Medioriente: Idf, avviate prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno avviato una nuova offensiva nella Striscia di Gaza, denominata ‘I Carri di Gedeone’.

Medioriente: media, raid Idf su ospedale Gaza per colpire Mohammad Sinwar

Il conflitto in Medio Oriente si intensifica con un attacco aereo dell'IDF su un ospedale europeo nella Striscia di Gaza.

Medioriente: Idf, missile balistico da Yemen, sirene in centro Israele

Un missile balistico proveniente dallo Yemen è stato lanciato verso Israele, attivando sirene di allerta nel centro del Paese.

