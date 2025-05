Medioetruria rivoluzione strade Il sindaco esulta per la linea Giani Impegni sui collegamenti con Rigutino

Il sindaco di Medioetruria celebra la nuova linea Giani, che promette collegamenti migliorati, tra cui un treno diretto da Arezzo a Roma. Il ministero delle infrastrutture garantirĂ la stazione di partenza. La linea rafforzerĂ i collegamenti regionali, con l'obiettivo di favorire mobilitĂ e sviluppo, coinvolgendo importanti figure politiche come Giani, Proietti e Ales. Se tutto procede come pianificato, presto i treni regionali partiranno direttamente verso Roma, segnando un progresso significativo.

Se tutto va secondo la trama che Giani sta tessendo, da Arezzo partirĂ a breve un treno, direttissimo, per Roma. La stazione? Il ministero delle infrastrutture. Sui vagoni di Medioetruria viaggeranno il presidente della Regione insieme ala governatrice dell’Umbria Stefania Proietti e al sindaco Alessandro Ghinelli. L’unico scompartimento vuoto, fanno notare nei corridoi di Palazzo Cavallo, sarĂ quello della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. L’accelerazione del governatore Giani sulla stazione dell’alta velocitĂ a Rigutino nel bel mezzo del convegno di Estra sulla transizione ecologica, è stata una doccia fredda per i senesi da sempre contrari alla localizzazione dell’hub alle porte di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Medioetruria, rivoluzione strade". Il sindaco esulta per la linea Giani. Impegni sui collegamenti con Rigutino

"Medioetruria, rivoluzione strade". Il sindaco esulta per la linea Giani. Impegni sui collegamenti con Rigutino

Lo riporta lanazione.it: L’annuncio del governatore riapre una partita che pareva chiusa. Ghinelli: "Ho lanciato io l’applauso". Verso una missione al ministero con i presidenti delle Regioni. La svolta sul nodo, la rabbia di ...

Medioetruria punta Rigutino. Giani: "È la stazione ideale". Lavoro avanzato con l’Umbria. I legami con Siena e Perugia

Si legge su msn.com: Un investimento da 50 milioni dallo snodo di Camucia all’alta velocità "Determinante il collegamento ferro-ferro". Interrogazione di Casucci .

Il sottosegretario Iannone ad Arezzo: sotto la lente stazione Medioetruria, E45 e le infrastrutture

corrierediarezzo.it scrive: Il sindaco di Arezzo ha anche ribadito la necessità per il territorio aretino di avere più convogli che lo colleghino ai maggiori centri, Roma e Milano. “Medioetruria è un percorso lungo ovunque la si ...