Medici di base e territorio | Equilibrio raggiungibile

Simone Bezzini, assessore regionale alla sanità, ha affermato che tra tre o quattro anni si dovrebbe raggiungere un equilibrio tra entrate e pensionamenti dei medici di famiglia in Toscana. Attualmente ci sono 120 posti vacanti, con tre soppuramente scoperti nell’Asl Sud. L'obiettivo è garantire un servizio territoriale efficace, mantenendo un equilibrio tra disponibilità di medici e necessità della popolazione.

"Ancora tre o quattro anni e dovremmo trovare un equilibrio fra entrate e pensionamenti dei medici di famiglia", commenta così Simone Bezzini, assessore regionale alla sanità, la notizia dei 120 posti vacanti per medici di famiglia in Toscana, di cui tre rimasti scoperti nel territorio dell’Asl Sud-Est. Un commento tutto sommato di buon auspicio, che arriva nel giorno dei festeggiamenti del 25° anno di vita della Coop medici 2000, che riunisce dottori di medicina generale e pediatri del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medici di base e territorio: "Equilibrio raggiungibile"

Altre letture consigliate

Più presenza e assistenza sul territorio in Puglia: firmato accordo con i medici di base

In Puglia, è stato firmato un accordo che potenzia la presenza dei medici di base sul territorio. I medici di medicina generale non solo assisteranno i propri pazienti, ma garantiranno un supporto attivo nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali e nei Presidi Territoriali di Assistenza.

Le future Aft non bastano, poche risposte al bando per i medici di base

Le future Aggregazioni Funzionali Territoriali (Aft) non risolvono da sole il problema delle carenze di medici di base.

Mancanza di medici di base in Sardegna: disagi a Terralba

La mancanza di medici di base in Sardegna ha creato gravi disagi a Terralba, in provincia di Oristano.

Su questo argomento da altre fonti

Medici di base e territorio: "Equilibrio raggiungibile"

lanazione.it scrive: L’assessore alla sanità Bezzini: "Più risorse soprattutto per le aree interne". Al Santa Maria della Scala le celebrazioni per i 25 anni della Coop Medici 2000.

Due opzioni per i medici di base della Calabria, la priorità è l’assistenza al territorio

Da calabria.gazzettadelsud.it: Le Regioni trovano la sintesi su un documento: saranno impiegati in Case e Ospedali di comunità. I camici bianchi potrebbero diventare dipendenti del Ssn o continuare in regime di convenzione ...

Intensificare il rapporto tra ospedale di fermo e territorio per migliorare i servizi sanitari

Segnala gaeta.it: L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Fermo, con Anna Maria Calcagni e Roberto Grinta, promuove la collaborazione tra ospedale, medici di base ed équipe territoriali per semplificare pratiche ...

Viaggio nella malasanità lombarda: mancano i medici di base e le case della comunità sono vuote