McKennie scalda il piede | spicca una statistica beneagurante che riguarda gli assist in trasferta! Il numero pre Venezia Juventus convince

Weston McKennie punta a consolidare la sua buona vena in trasferta, desideroso di aggiungere un ulteriore assist alla sua personale statistica. Con una media di assist lontano dal Allianz Stadium, il centrocampista texano si prepara a sfidare Venezia nella speranza di centrare anche questa volta il suo obiettivo, contribuendo alla vittoria della Juventus con un'iniezione di qualitĂ e determinazione.

McKennie vuole chiudere il campionato con un altro assist all'attivo che possa aggiornare quel dato positivo in trasferta: il dato. Weston McKennie vuole timbrare il cartellino in Venezia Juve, questa volta, però, in versione assistman. Il centrocampista texano gode di una statistica relativa molto curiosa in merito ai passaggi vincenti. Gli ultimi sei assist forniti dal numero 16 bianconero hanno armato i gol di sei compagni di squadra diversi accomunati da una particolaritĂ . Quattro di questi hanno segnato in trasferta. DATO – « Tutti gli ultimi sei assist di Weston McKennie (i quattro piĂą recenti sono arrivati in trasferta) sono stati per sei giocatori differenti, dopo che i precedenti sei avevano propiziato tutti un gol di Dusan Vlahovic...