Maxi scambio di prigionieri i soldati russi arrivano in Bielorussia

Un maxi scambio di prigionieri si è concluso con l’arrivo di soldati russi in Bielorussia. L’operazione, che ha coinvolto numerosi militari, rappresenta un passo importante nelle negoziazioni tra le parti coinvolte nel conflitto. La Bielorussia ha svolto un ruolo chiave come paese di transito e dialogo. L’evento ha suscitato clamore e attese di ulteriori sviluppi nelle negoziazioni per la risoluzione del conflitto. (Note: link e dettagli specifici non sono inclusi

Un maxi scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina vede l'arrivo di soldati russi in Bielorussia. In queste immagini del ministero russo della Difesa, si mostra il trasferimento di 307 prigionieri per parte, segnando un importante passo nei negoziati di pace tra le due nazioni.

A Istanbul, Russia e Ucraina rilanciano i negoziati con un significativo scambio di prigionieri, il più grande dall'inizio del conflitto.

Russia e Ucraina hanno avviato a Istanbul un maxi scambio di prigionieri, segnando un passo importante nei negoziati di pace.

Roma, 24 mag. (askanews) - In queste immagini fornite dal ministero russo della Difesa, l'arrivo di prigionieri di guerra russi in Bielorussia nell'ambito del maxi scambio di prigionieri fra Mosca e K

Roma, 24 mag. In queste immagini fornite dal ministero russo della Difesa, l'arrivo di prigionieri di guerra russi in Bielorussia nell'ambito del maxi scambio di prigionieri fra Mosca e Kyiv. Venerdì

Tcherniguiv, 24 mag. (askanews) - Le immagini della gioia commossa fra le famiglie ucraine all'arrivo dei soldati liberati nel più grande scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina in oltre tre anni

