Maurizio Landini | I subappalti a cascata sono una follia

" I subappalti a cascata sono una follia". Lo ha ribadito il segretario della Cgil Maurizio Landini a Mezz'ora in più su Rai 3 condotto da Monica Maggioni illustrando il quesito referendario sugli appalti. "Chi decide di appaltare deve rimanere responsabile in solido e verso tutta la filiera", ha detto ricordando le modifiche che i promotori dei referendum dell'8 e 9 giugno chiedono all'attuale normativa sugli appalti. Landini ha ricordato poi che il subappalto a cascata senza limiti è davvero un tema davvero centrale per il lavoro. "Tanto quanto il fatto di averlo o meno il lavoro. Anzi è un tema che ogni giorno ci interroga perché ormai quasi ogni giorno c'è una notizia di un morto sul lavoro"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net