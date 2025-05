Matteo Parenzan inarrestabile | ottavo titolo italiano assoluto consecutivo nel tennistavolo paralimpico

Matteo Parenzan, il fenomeno triestino del tennistavolo paralimpico, continua a stupire, conquistando il suo ottavo titolo italiano assoluto consecutivo ai Campionati Italiani Paralimpici di Terni. La sua straordinaria vittoria al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” non solo esalta il suo talento indiscusso, ma testimonia anche la sua determinazione e il suo impegno nel superare ogni limite. Un campione che scrive la storia dello sport paralimpico.

Il campione triestino Matteo Parenzan torna a far parlare di sé con un'altra importante vittoria e porta a casa l'ottavo ottavo titolo italiano assoluto consecutivo nel tennistavolo paralimpico ai Campionati Italiani Paralimpici di Terni. Al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” si sono infatti... 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Matteo Parenzan inarrestabile: ottavo titolo italiano assoluto consecutivo nel tennistavolo paralimpico

Scopri altri approfondimenti

Le Douaron non basta, per il Palermo pari con la Carrarese e playoff da ottavo: c'è la Juve Stabia

Il Palermo chiude la stagione regolare con un pari in casa contro la Carrarese, terminando ottavo in classifica.

ATP Roma 2025, Matteo Berrettini: “Spero di non aver fatto danni troppo gravi”

Matteo Berrettini, il talentuoso tennista romano, ha dovuto ritirarsi dal match contro Casper Ruud durante il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025.

Tanta sfortuna per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma: costretto al ritiro contro Ruud

Matteo Berrettini continua a fronteggiare una serie di sfortune agli Internazionali d'Italia. Durante il terzo turno, il tennista romano ha dovuto ritirarsi contro il norvegese Casper Ruud a causa di un infortunio, lasciando il campo centrale in lacrime e con grande dispiacere per i suoi sostenitori.

Valentina Dromo - Saccà' Patrizia - 11 ottobre 2015