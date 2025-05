Matteo Giunta | Curtis diversa da Federica Pellegrini Mao va lasciata tranquilla Con Martinenghi sperimentiamo un nuovo approccio

Matteo Giunta, allenatore di nuoto, discute con Alice Liverani e Enrico Spada su OA Focus di YouTube, sottolineando l'importanza di lasciar tranquilla Federica Pellegrini e Mao, e sperimentare con Martinenghi. Viene approfondito il suo approccio e i temi legati al nuoto e altri argomenti ampi, con particolare attenzione a Nicolò Martinenghi. La conversazione è informale e diretta, senza bisogno di lunghe introduzioni.

Nuovo appuntamento con OA Focus su YouTube, nel quale Alice Liverani è qui affiancata da Enrico Spada per mezz’ora di intervista con Matteo Giunta, per il quale ogni introduzione non si ritiene fondamentalmente necessaria. Tanti i temi, da quelli più lontani dal nuoto a, soprattutto, Nicolò Martinenghi, Los Angeles 2028 e il futuro. Il primo tema è naturalmente Martinenghi: “ Tete è un ragazzo che conosco dal 2017, l’ho sempre seguito con molto piacere. Adesso è un uomo: è maturato, ha 25 anni, e mi è sempre piaciuto per il suo approccio ad allenamento, gara e vita in generale. 🔗 Leggi su Oasport.it