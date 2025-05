Massiccio raid russo su tutta l' Ucraina

Un massiccio raid russo sull’intera Ucraina ha scatenato un’ondata di attacchi con missili balistici e droni kamikaze, colpendo anche Kiev e scatenando l’allerta aerea. L’offensiva, tra le più intense dall’inizio del conflitto, ha provocato almeno 12 vittime in una sola notte, tra cui due bambini. La situazione rimane estremamente critica, con conseguenze devastanti per la popolazione e le infrastrutture ucraine.

Missili balistici e droni kamikaze. Raid russo massiccio su tutta l'Ucraina. Nel mirino anche la capitale Kiev, dove è scattata subito l'allerta aerea. Un'offensiva tra le più pesanti dall'inizio del conflitto, che nel giro di una notte ha tolto la vita ad almeno 12 persone - tra cui due bambini e un adolescente - mentre altre 20 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Massiccio raid russo su tutta l'Ucraina

Altre letture consigliate

Attacco russo a Kharkiv: edifici distrutti e incendi dopo il raid

Un violento attacco con droni russi ha devastato Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, causando ferite ad almeno 45 persone.

Gaza, la minaccia di Netanyahu: “Entreremo con tutta la forza possibile nella Striscia”, raid Idf a Jabalia e in un ospedale, oltre 70 morti, Onu: “Stop al genocidio” - VIDEO

Nelle ultime ore, la situazione a Gaza si è intensificata con raid pesanti dell'IDF, colpendo Jabalia e un ospedale a Khan Younis.

Kiev, raid russo a vigilia dei colloqui,un morto nel Kharkiv

Nella drammatica vigilia dei colloqui a Istanbul tra Ucraina e Russia, un attacco aereo con droni russi ha colpito Kupyansk, nel Kharkiv.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bilancio del raid russo su regione Kiev sale ad almeno 3 morti

Segnala msn.com: E' salito ad almeno tre morti e dieci feriti il bilancio del massiccio attacco russo di stanotte sulla regione di Kiev, secondo le autorità della capitale ucraina citate dai media locali. (ANSA) ...

Massiccio attacco russo su Kiev nella notte: missili e droni causano almeno 15 feriti

Si legge su msn.com: Paura e edifici distrutti nella capitale, con i residenti di diversi quartieri costretti a trovare riparo nelle stazioni della metropolitana. L'attacco è avvenuto nel corso dello scambio di prigionier ...

Massiccio attacco russo sull'Ucraina, almeno 12 morti. Tajani: guerra non finirà in tempi brevi

Come scrive msn.com: Kiev, 12 morti nel più pesante attacco russo sull'Ucraina E' di 12 persone uccise e altre 60 ferite "il più pesante attacco russo sull'Ucraina dall'inizio della guerra". Lo afferma il ministro degli I ...

Massiccio attacco russo su tutta l'Ucraina, 5 morti a Leopoli