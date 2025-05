maschi veri la recensione della serie comedy italiana

Maschi Veri è la nuova serie comedy italiana disponibile su Netflix, che rivisita la spagnola Machos Alfa. Seguendo le avventure di Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti), quattro amici sulla quarantina, la serie esplora le dinamiche dell’amicizia e le sfide della vita moderna con un tocco di ironia e divertimento. Scopriamo insieme se riesce a conquistare il pubblico italiano!

Maschi Veri, nuova serie comedy italiana, è disponibile su Netflix. Remake della serie televisiva spagnola Machos Alfa, questo titolo segue Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti) quattro amici sulla quarantina. In un mondo in continuo cambiamento, i protagonisti si confrontano con i propri pregiudizi profondamente radicati, legati a uno status di maschi alfa che hanno interiorizzato da sempre. In seguito ad una serie di eventi, decidono di iscriversi ad un corso di decostruzione della mascolinità tossica. Ma le conseguenze saranno tutt'altro che prevedibili...