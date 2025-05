Marta Gazzetti trionfa nel doppio al Torneo Under 14 di Correggio

Marta Gazzetti conquista il titolo di doppio al torneo Under 14 "Città di Correggio", inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour. In coppia con Sara Nicole Sitar, la promettente atleta del circolo ospitante, n° 2 del tabellone, ha trionfato con un deciso 6-3, 6-4 in finale, confermando il suo talento nel prestigioso torneo e lasciando il segno nel panorama del tennis giovanile.

Splendida affermazione di Marta Gazzetti nel torneo Under 14 "Città di Correggio", inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour. L’atleta del circolo ospitante, n° 2 del tabellone, si è aggiudicata il titolo di doppio in compagnia di Sara Nicole Sitar: dopo il vittorioso 6-3, 6-4 in semifinale su Lanza e Lanzoni, il 1° posto in una manifestazione che ha visto al via oltre 130 atleti è arrivato regolando al termine di una finale equilibrata la sammarinese Serena Pellandra e Agnese Calzolai, che nel turno precedente avevano estromesso Tesic-Protsenko, le favorite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marta Gazzetti trionfa nel doppio al Torneo Under 14 di Correggio

