Marotta contro Rocchi Ziliani svela | Toccato il punto più basso

In un contesto di crisi e polemiche, la Serie A attraversa il suo momento più difficile, con Marotta e Rocchi al centro delle controversie. Il terremoto coinvolge anche l'Inter, dove i tifosi contestano le scelte di mercato e la gestione, chiedendo addirittura le dimissioni del designatore. Tra tensioni, critiche e desideri di cambiamento, la stagione si appresta a entrare in una fase cruciale, mettendo alla prova la stabilità di club e dirigenti.

Terremoto in Serie A: il presidente dell’Inter e mezza Serie A vorrebbe la testa del designatore Non solo Inzaghi, ci sono anche Marotta e Ausilio nel mirino di molti tifosi dell’ Inter per la mancata vittoria dello Scudetto. Al presidente e Ds nerazzurro viene contestato un mercato estivo non all’altezza di quello del Napoli, non all’altezza soprattutto per competere su tutti i fronti. Marotta dice basta: “Ha toccato il punto più basso, vuole silurarlo” (LaPresse) – Calciomercato.it Per la maggior parte degli interisti, però, i principali colpevoli della non vittoria del Tricolore rimangono gli arbitri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it