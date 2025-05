Mariano Peddio morto a Tonara dopo la caduta dal balcone il 52enne stava dando da mangiare al gatto

Tragedia a Tonara, dove il 52enne Mariano Peddio è morto dopo una caduta dal balcone mentre stava dando da mangiare al gatto. L'insegnante, gravemente ferito, è stato trasferito in ospedale a bordo di un'elisoccorso, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Un incidente domestico che ha scosso l'intera comunità locale, ancora in cerca di spiegazioni.

Un insegnante è rimasto vittima di un grave incidente domestico a Tonara ed è deceduto in ospedale dove era stato portato a bordo dell'elisoccorso

