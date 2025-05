Marc Marquez | Mi hanno salvato non avevo voglia di guidare la moto | serve costanza

Marc Marquez ha vissuto un'emozionante avventura nel GP di Gran Bretagna, dove ha conquistato un Meritato terzo posto sul circuito di Silverstone. Dopo una caduta nei primi giri, la bandiera rossa ha cambiato le sorti della gara, permettendogli di riprendersi. Marquez ha riconosciuto che, in quel momento difficile, non aveva voglia di guidare, ma la costanza e il supporto ricevuto lo hanno portato al podio.

Marc Marquez ha conquistato il terzo posto nel GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo è caduto nelle battute iniziali della gara, ma è stata esposta la bandiera rossa a causa della presenza di olio in pista e così l’alfiere della Ducati ha avuto la possibilità di ripartire, meritando il gradino più basso del podio e riuscendo ad allungare in testa alla classifica generale nei confronti del fratello Alex. Marc Marquez ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “ Oggi non sono contento perché hanno salvato me e mio fratello... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez: “Mi hanno salvato, non avevo voglia di guidare la moto: serve costanza”

Marc Marquez: “Mi hanno salvato, non avevo voglia di guidare la moto: serve costanza”

Riporta oasport.it: Marc Marquez ha conquistato il terzo posto nel GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo è ...

MotoGP | Marquez: "Oggi mi hanno salvato, perché avevo sbagliato di nuovo"

Lo riporta msn.com: Marc Marquez, nella sua versione più autocritica, rimpiange l'errore che lo ha portato a terra nella prima gara a Silverstone e riconosce quanto sia stato fortunato per la bandiera rossa che gli ha pe ...

Marc Marquez fa autocritica: “Non sono contento perché ho sbagliato. Sono stato fortunato”

Secondo formulapassion.it: Il campione spagnolo ha aumentato il proprio vantaggio nella classifica mondiale, venendo 'graziato' per la caduta nella prima parte di gara ...

