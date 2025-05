Mara Venier scansa Fiorello da Domenica In | De Martino e Matano miei successori

Mara Venier commenta la recente controversia con Fiorello, definendo la sua uscita “una boutade”. Durante il Festival della TV di Dogliani, la conduttrice ha espresso la volontà di mantenere la trasmissione Domenica In indipendente, evitandone l’influenza, e ha lasciato intendere di voler “scansare” lo showman siciliano dalla linea domenicale di Rai 1.

“Quella di Fiorello è stata una boutade”, dichiara Mara Venier sul ‘caso’ di questi giorni, Domenica In. La conduttrice, intervenuta al Festival della TV di Dogliani, sembra quasi voler scansare lo showman siciliano dalla trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 dopo la bomba sganciata in diretta su Instagram. Io non ho paura di niente, certamente non della TV e di chi vorrebbe fare Domenica In afferma decisa la Venier, pronta ad accoglie per la prossima stagione una squadra che la dovrà supportare, non certo offuscare: Sarò la conduttrice, ma insieme ad altri. Non sappiamo ancora chi. Domenica In sarà più corale, come le prime con Bisteccone e altri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Mara Venier scansa Fiorello da Domenica In: “De Martino e Matano miei successori”

