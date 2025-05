Mara Venier | “Fiorello a Domenica In? La sua era una battuta Stefano De Martino e Alberto Matano i miei eredi”

Mara Venier, ospite al Festival della TV di Dogliani, ha commentato la battuta di Fiorello su Domenica In, definendola una "boutade" da lui stessa successivamente smentita. Ha inoltre indicato Stefano De Martino e Alberto Matano come i suoi "eredi ideali". La sua dichiarazione sottolinea il suo rispetto nei confronti dei colleghi e la sua presa di posizione sulla polemica sollevata dalla battuta di Fiorello.

Mara Venier ospite del Festival della tv di Dogliani è intervenuta sulla questione nata dopo la dichiarazione di Fiorello su Domenica In. La Repubblica riporta le sue parole: "Quella di Fiorello è stata una boutade, se l'è rimangiata. Stefano De Martino e Alberto Matano, i miei eredi ideali". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Mara Venier: “Fiorello a Domenica In? La sua era una battuta. Stefano De Martino e Alberto Matano i miei eredi”

