Mara Venier al festival della tv | Fiorello non farebbe mai Domenica In io voglio De Martino

Durante il Festival della TV di Dogliani, Mara Venier ha condiviso la sua visione per "Domenica In", scartando la proposta di Fiorello. Secondo la conduttrice, il suo sogno sarebbe avere Stefano De Martino o Alessio Matano alla guida del programma. La sua dichiarazione ha suscitato grande interesse tra i fan e i colleghi del settore. Scopri di più su questa rivelazione nel nostro articolo.

Al festival della tv di Dogliani Mara Venier ha rivelato che non crede alla proposta di Fiorello su Domenica In e spiega che vorrebbe De Martino o Matano L'articolo Mara Venier al festival della tv: “Fiorello non farebbe mai Domenica In, io voglio De Martino” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mara Venier al festival della tv: “Fiorello non farebbe mai Domenica In, io voglio De Martino”

