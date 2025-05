Manutenzione degli immobili Asl esternalizzata l’Usb contesta l' affidamento | Aggravio di spesa e lavoratori mortificati

L’ASL ha esternalizzato la manutenzione degli immobili, suscitando contestazioni da parte di USB. L’organizzazione denuncia un aggravio di spese e il disagio per i lavoratori coinvolti. Riteniamo grave e reiterata la decisione di affidare all’esterno interventi che il personale di Sanitaservice, con la sua comprovata competenza, potrebbe gestire internamente, garantendo efficienza e risparmio.

“Riteniamo grave e reiterata la scelta di procedere con affidamenti esterni per interventi che – per natura, tipologia e competenze richieste – possono e dovrebbero essere svolti in economia dal personale Sanitaservice, noto per la propria professionalità e affidabilità, come anche dimostrato in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Manutenzione degli immobili Asl esternalizzata, l’Usb contesta l'affidamento: "Aggravio di spesa e lavoratori mortificati"

