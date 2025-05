"Man on Fire – Il fuoco della vendetta" trae ispirazione da storie vere che hanno segnato film e romanzi. Sebbene il protagonista, John Creasy, interpretato da Denzel Washington, non sia una persona reale, il film riflette le intense emozioni e il dramma dell'atto di vendetta, un tema ricorrente nelle narrazioni ispirate a eventi veri. Un’avventura cinematografica che unisce finzione e realtà in un’-intrigante esplorazione della giustizia.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta: le storie vere che hanno ispirato film e romanzi John Creasy ( Denzel Washington ), il protagonista di Man on Fire – Il fuoco della vendetta di Tony Scott, non è basato su una persona reale. Washington e Scott hanno una lunga storia di collaborazioni cinematografiche alle spalle. Hanno trascorso del tempo su un sottomarino nucleare in Crimson Tide, hanno evitato il deragliamento di un treno in Unstoppable e in Man on Fire hanno salvato una ragazza innocente dalle grinfie di una banda di criminali. In Man on Fire, Creasy è un ex agente del SADSOG fallito, il cui frivolo lavoro di guardia del corpo per Lupita (Dakota Fanning) si trasforma in una cospirazione ricca di azione dopo che la ragazza viene rapita.