Mamma orsa e i suoi due cuccioli a spasso per il parco dell’Alto Garda

Il 25 maggio 2025, nel parco dell’Alto Garda, a Persegno tra Gargano e Toscolano Maderno, è stato avvistato un tenero incontro con mamma orsa e i suoi due cuccioli. A poca distanza dalle rive del Benaco, questa zona, molto frequentata dagli escursionisti, si anima con la selvaggia presenza di questi affascinanti mammiferi, offrendo un’occasione unica per ammirare la natura nel suo splendore.

Toscolano Maderno (Brescia), 25 maggio 2025 – Avvistamento di una orsa nel cuore del parco dell’Alto Garda, nel territorio di Persegno tra Gargano e Toscolano Maderno, a circa 12 chilometri dalle rive del Benaco, in una zona che in questo periodo vede molti escursionisti salire in quota per passeggiare immersi nella natura e spesso con paesaggi bellissimi fatti da una parte dell’azzurro del lago di Garda e dall’altra dalle vette delle Alpi bresciane e trentine. Una zona, questa, in cui nel passato non sono mancati gli avvistamenti di plantigradi. La novità è che, stavolta, l’animale era accompagnato da due cucciolotti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mamma orsa e i suoi due cuccioli a spasso per il parco dell’Alto Garda

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In occasione della Festa della Mamma 2025, l'attrice Amber Heard, ex di Johnny Depp ha annunciato su Instagram la nascita dei suoi due gemelli

In occasione della festa della mamma 2025, l'attrice Amber Heard annuncia con gioia la nascita dei suoi due gemelli, condividendo la bella notizia su Instagram.

Con un post su Instagram, Amber Heard ha annunciato la nascita dei suoi due gemelli, Agnes e Ocean il giorno della Festa della mamma

In un giorno speciale come la Festa della Mamma 2025, Amber Heard ha scelto di condividere una notizia straordinaria con i suoi follower: l'arrivo di due gemelli.

Killer Milano, avrebbe pianificato aggressioni verso i suoi due colleghi

Un tragico epilogo segna la storia di Emanuele De Maria, l'uomo che si è tolto la vita lanciandosi dal Duomo di Milano.

Ne parlano su altre fonti

Mamma orsa e i suoi due cuccioli: nuova famiglia avvistata presso la Riserva Monte Genzana (video)

Secondo terremarsicane.it: La nuova mamma orsa, ancora senza nome, è stata avvistata alla fine di Ottobre insieme ai suoi due piccoli. Purtroppo, non essendo dotata di marche auricolari o radiocollare, la sua identità ...

Mamma orsa e i suoi due piccoli: spettacolare video dalla Riserva Monte Genzana

Da terremarsicane.it: Il video mostra un esemplare femmina di orso bruno marsicano accompagnata dai suoi due cuccioli. “È la terza occasione in cui nella Riserva Monte Genzana viene accertata e filmata la presenza ...

Insegue in auto mamma orsa e i suoi cuccioli poi posta il video sui social: denunciato per maltrattamenti

Scrive today.it: si è trovato davanti un'orsa con i suoi due cuccioli. Si tratterebbe dell'Orsa Barbara e dei suoi cuccioli, nati per la prima volta nell'area della Riserva Genzana di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) e ...

Mamma orsa con due orsetti