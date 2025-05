Malta per gli Italian Film Days si proietta Parthenope di Paolo Sorrentino

In occasione dell'edizione 2025 degli Italian Film Days, Malta ospiterà la proiezione di "Parthenope" di Paolo Sorrentino. Grazie alla collaborazione con Spazju Kreattiv di La Valletta e il Master in studi cinematografici della Facoltà di Lettere dell'Università di Malta, il festival presenta una selezione di film italiani, molti dei quali saranno proiettati per la prima volta nell'isola. Un'opportunità imperdibile per gli amanti del cinema!

In occasione dell’edizione 2025 della rassegna Italian Film Days, in collaborazione con Spazju Kreattiv di La Valletta e del Master in studi cinematografici della Facoltà di Lettere dell’Università di Malta, tanti film italiani vengono proiettati per la prima volta a Malta. Tutte le proiezioni sono in italiano con sottotitoli in inglese. Prezzi dei biglietti ridotti per i soci dell ‘Istituto italiano di cultura. Oggi, alle 16.30, allo Spazju Kreattiv di La Valletta viene proiettato Parthenope di Paolo Sorrentino. Dramma che abbraccia decenni e che racconta la storia di una giovane donna nata a Napoli, città natale dello scrittore e regista Paolo Sorrentino, Parthenope è un trattato di bellezza cinematografica... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

