Malore in bici 52enne muore di infarto a pochi dal tracciato del Giro

Tragedia vicino al percorso del Giro d'Italia a Onigo di Pederobba. Un 52enne di Montebelluna, Marco Rossini, ha perso la vita a causa di un infarto, trovandosi a terra pochi metri dalla sua bicicletta. La drammatica scena si è svolta in via Cavallea, a pochi passi dal Comune di Cornuda, lasciando la comunità sgomenta di fronte a questa tragica perdita.

Tragedia a Onigo di Pederobba, in via Cavallea, a pochi passi dal tracciato del Giro d'Italia, non distante dal Comune di Cornuda. Un 52enne di Montebelluna, Marco Rossini, e' morto a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. L'uomo e' stato trovato a terra, a pochi passi dalla sua bici... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Malore in bici, 52enne muore di infarto a pochi dal tracciato del Giro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Malore mentre attende il passaggio del Giro d'Italia: 52enne si accascia e muore sotto gli occhi della folla che aspetta i ciclisti

A Pederobba, un uomo di 52 anni di Montebelluna è morto improvvisamente per un malore mentre aspettava l’arrivo del Giro d’Italia ad Onigo.

Malore alla guida: 64enne muore a Roccadaspide

Un tragico incidente si è verificato a Roccadaspide, dove un uomo di 64 anni è deceduto mentre guidava la sua auto.

Tragedia sul Sentiero degli Dei: escursionista viene colta da malore e muore

Tragedia sul Sentiero degli Dei. Una turista americana di 68 anni è morta dopo aver accusato un malore durante un'escursione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Malore mentre attende il passaggio del Giro d'Italia: 52enne muore sotto gli occhi della folla che aspetta il passaggio dei ciclisti

ilgazzettino.it scrive: PEDEROBBA - Colto da malore mentre aspetta l'arrivo del Giro d'Italia. È successo a Onigo, frazione di Pederobba, attorno le 11.30, quando un 52enne di Montebelluna si ...

Malore in bici, muore a 52 anni

Lo riporta msn.com: Tragedia in montagna, ieri mattina, a Pintura di Bolognola. Il 52enne civitanovese Danilo Pollastrelli era in sella alla sua mountain-bike per un’escursione, quando è stato colpito da un malore ...

Malore in bici, cade e muore

Come scrive laprovinciacr.it: ORZINUOVI - Stava percorrendo la via Milano, in direzione del borgo medievale, poco prima delle 17 quando è caduto dalla bici e non si è più rialzato. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e gli ...

Morto Felice Gimondi: addio al campione italiano di ciclismo dopo un malore in mare