Malore durante un giro in bici con gli amici | muore a 64 anni

Durante un’escursione in bicicletta in montagna a Castelnovo Monti, un uomo di 64 anni ha perso la vita a causa di un malore. L’incidente è avvenuto questa mattina, mentre il gruppo di amici percorreva la provinciale 79. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è deceduto poco dopo. La tragedia ha scosso la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza delle escursioni in natura.

Reggio Emilia, 25072025 – Morto di malore a 64 anni durante un giro in bicicletta in montagna assieme agli amici. E’ successo questa mattina nel comune di Castelnovo Monti (Reggio Emilia). Il gruppo stava percorrendo la provinciale 79. Poco prima delle 10.30 uno dei sei ciclisti, residente a Cadelbosco Sopra, si è accasciato mentre procedeva sulla sua bicicletta all’altezza della frazione di Gombio. Secondo quanto riferito, avrebbe dapprima rallentato la corsa per poi fermarsi del tutto e cadere a terra. Gli amici hanno subito allertato il 118: gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo non c’era già più nulla da fare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore durante un giro in bici con gli amici: muore a 64 anni

