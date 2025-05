Maldini si accende ma solo per due minuti Carnesecchi para anche l’impossibile

In un emozionante incontro di Serie A, l'Atalanta si arrende al Parma con un punteggio di 2-3, nonostante un grande cuore mostrato in campo. Protagonista della partita è stato il portiere Carnesecchi, che ha messo in mostra una prestazione eroica, neutralizzando anche le occasioni più insidiose, mentre Maldini si è acceso solo per un breve periodo. Ecco le pagelle dei protagonisti di questa intensa sfida.

Atalanta-Parma 2-3, le pagelle. Carnesecchi 8 – Per la prima mezz’ora cala la saracinesca, idem nel finale. Tre gol presi, ma ne evita il doppio. Kossounou 6 – Alterna momenti di vuoto e di autorevolezza in maniera anche piuttosto regolare. Deviazione sforunata sul 2-3. Djimsiti 6 – Raro che perda colpi, anche se la non-intesa con Posch a inizio ripresa lo mette a dura prova. Ruggeri 5.5 – Primo tempo da braccetto, deve uscire su Hernani e non è facile staccarsi sempre coi tempi giusti. Nella ripresa torna in posizione naturale e Hainaut lo secca al primo tentativo. Bellanova 6.5 – Continui inserimenti tra esterno e braccetto sovrapponendo De Ketelaere che mandano in tilt la difesa del Parma... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Maldini si accende, ma solo per due minuti. Carnesecchi para anche l’impossibile

