Maggio Musicale | applausi per Der Junge Lord

Il Maggio Musicale Fiorentino ha applaudito con entusiasmo "Der Junge Lord", uno spettacolo che ha saputo divertire e coinvolgere il pubblico grazie a una costruzione solida e a interpretazioni di alta qualità. Le esibizioni del Coro e delle Voci bianche hanno aggiunto un ulteriore tocco di talento, rendendo l'evento indimenticabile. L'articolo "Maggio Musicale: applausi per «Der Junge Lord»" proviene da Firenze Post.

Uno spettacolo divertente e godibile, ben costruito e ben interpretato. Grande prova del Coro e delle Voci bianche L'articolo Maggio Musicale: applausi per «Der Junge Lord» proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: applausi per «Der Junge Lord»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maggio Musicale, 6 minuti di applausi per la prima. Il red carpet, da Casellati a Renzi - Firenze, 5 maggio 2018 - Sei minuti di applausi, con un picco particolare dedicato a Fabio Luisi, al suo debutto ufficiale nel ruolo di direttore musicale del massimo teatro fiorentino. Lo riporta lanazione.it

Firenze, «Orphée et Euridice» di Gluck: applausi all’apertura dell’84° Maggio Musicale. Finalmente col tutto esaurito - FIRENZE – Applausi. E gente in piedi entusiasta. Si è aperto così, martedì 12 aprile 2022 nell’Auditorium del Teatro del Maggio l’84° Festival del Maggio Musicale Fiorentino; il pubblico ... Riporta firenzepost.it

Una “Salome” mediterranea seduce il Maggio Musicale Fiorentino: 10 minuti di applausi per la regista Emma Dante e il maestro Alexander Soddy - L’artista palermitana, Emma Dante, richiesta nei teatri italiani e del mondo per la sua creatività e per le sue inedite letture, in occasione del suo debutto al Maggio Musicale Fiorentino ... Segnala ilmessaggero.it

#IlBarbiereDiSiviglia - Applausi