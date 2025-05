Mafie in Emilia forze risicate per la DDA | Mordiamo solo qualche polpaccio

In Emilia-Romagna, il contrasto alle mafie è ostacolato da risorse limitate per la Direzione Distrettuale Antimafia, che si trova a "mordere solo qualche polpaccio". Gli operatori denunciano l’incapacità della politica di comprendere che le sue scelte inadeguate nuocciono ai cittadini, piuttosto che a chi combatte il crimine organizzato. È fondamentale che la regione richieda interventi e investimenti adeguati per affrontare questa minaccia crescente.

Nel contrasto alle mafie "non riusciamo a far capire alla politica che non fa un dispetto a noi se non ascolta certe cose ma ai cittadini, questo vale per tutti, non voglio fare un discorso su questo Governo o il precedente o quello prima". Ad esempio sul fatto che "l'Emilia-Romagna richiederebbe... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Mafie in Emilia, forze risicate per la DDA: "Mordiamo solo qualche polpaccio"

Se ne parla anche su altri siti

Lotta alle mafie, Emilia-Romagna prima per beni confiscati restituiti ai cittadini - Lungo la via Emilia oltre il 25% dei Comuni ha almeno un bene confiscato alle mafie sul proprio territorio. Con 656 beni immobili in amministrazione, 244 ... Riporta piacenzasera.it

El tesoro misterioso ??? | Un misterio intrigante por William Le Queux