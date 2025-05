Macrì Genova Inclusiva | Irregolarità e problemi irrisolti nell’accesso ai seggi per anziani e disabili

Macrì di Genova Inclusiva denuncia irregolarità e difficoltà nell'accesso ai seggi per anziani e disabili durante le operazioni di voto. In vista delle elezioni comunali 2025, segnali di affluenza in calo e problemi ancora irrisolti nel settore. Marco Macrì, portavoce del comitato, evidenzia le criticità che compromettono l'inclusione e l'accessibilità, richiedendo interventi urgenti per garantire un voto equo e accessibile a tutti.

Marco Macri, portavoce di Genova Inclusiva, comitato delle famiglie liguri con bambini con disabilità denuncia alcuni problemi legati alle operazioni di voto. Elezioni comunali 2025, la diretta: affluenza in calo. Guida al voto e info utili "Questa mattina - afferma Macrì - ho... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Macrì (Genova Inclusiva): "Irregolarità e problemi irrisolti nell’accesso ai seggi per anziani e disabili"

