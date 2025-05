Macchina d’epoca per partecipare alle gare di rally il primato degli studenti del Borghese-Faranda di Patti

Gli studenti dell’istituto “Borghese-Faranda” di Patti hanno presentato una macchina d’epoca, la Lancia Fulvia Coupè del 1972, completamente restaurata e pronta per le gare di rally. Dopo due anni di lavoro incessante, sotto la guida della preside Professoressa Francesca Buta, il team ha raggiunto un importante traguardo, dimostrando entusiasmo e competenza nel settore motoristico e confermando il primato degli studenti nel settore automobilistico d’epoca.

🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Macchina d'epoca per partecipare alle gare di rally, il primato degli studenti del "Borghese-Faranda" di Patti

