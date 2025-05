M5 la metropolitana dei capoluoghi a rischio Assolombarda | serve responsabilità

La m5 della metropolitana dei capoluoghi lombardi è a rischio: il progetto per Monza si è fermato, nonostante il tracciato e i finanziamenti (oltre 1,2 miliardi). Mancano 589 milioni di euro per completare il prolungamento da Bignami alla Brianza, cui si sono aggiunti nuovi ostacoli. La mancanza di fondi mette a rischio la realizzazione della linea lilla, essenziale per migliorare i collegamenti e lo sviluppo della zona.

Il tracciato c’è, i finanziamenti pure, eppure la linea lilla della metropolitana per Monza si è fermata: sui binari il prolungamento della M5 da Bignami alla Brianza ha trovato un nuovo ostacolo. Mancano 589 milioni al traguardo, perché nonostante i finanziamenti già ottenuti (1 miliardo e 296 milioni di euro), gli extra-costi sono lievitati. E ora tutto rischia di saltare. Il progetto è noto: 13 chilometri d i prolungamento per portare attraverso 11 stazioni la linea da Milano a Monza passando da Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, per poi approdare a Monza Bettola, dove dovrebbe attestarsi il nuovo capolinea della M1, e di qui proiettarsi verso la Brianza con fermate strategiche come la stazione Fs, piazza Trento e Trieste (in centro città), Parco e Villa Reale e infine il p olo istituzionale, a due passi dalle principali arterie stradali verso il resto della provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - M5, la metropolitana dei capoluoghi a rischio. Assolombarda: serve responsabilità

