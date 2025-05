Luzzatto Rina | Acquisizioni siamo pronti per un nuovo salto di qualità Difesa e subacquea più lavoro

Luzzatto Rina si prepara a un significativo salto di qualità nel settore della difesa e della subacquea, con un forte focus sull'acquisizione di talenti. Nel 2024, l'azienda ha già assunto oltre 1.600 persone, di cui circa 600 in Italia. L'integrazione dell'intelligenza artificiale rappresenta una priorità strategica, con l'obiettivo di ottimizzare sia i processi interni che le soluzioni per i clienti.

"Cerchiamo sempre nuovi talenti. Nel 2024 sono state assunte più di 1.600 persone, di cui circa 600 in Italia e oltre 200 a Genova. Sull'intelligenza artificiale, sono due facce della stessa medaglia: dobbiamo capire come applicarla sui nostri clienti e nei nostri stessi processi"

Luzzatto scelto come nuovo ad del Rina, in vista della quotazione - La nomina nel prossimo cda «Siamo lieti -afferma Paolo d'Amico, presidente del Registro italiano navale, azionista di maggioranza di Rina spa - di accogliere Luzzatto, che sarà nominato ad del

Rina approva bilancio 2024: ricavi a 915 milioni di euro e focus su innovazione - Rina registra un aumento del 15% nei ricavi nel 2024, investendo in innovazione e digitalizzazione per il futuro.