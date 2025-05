Lutto in paese l’ultimo saluto all’ex primo cittadino

Lutto in paese per l'ultimo saluto all'ex sindaco Alfredo Giovannini, scomparso all'età di 84 anni. La chiesa parrocchiale di Orzinuovi era gremita di cittadini e amici, uniti nel ricordo di una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità. A piangerlo, oltre alla famiglia, sono stati molti che lo ricordano con affetto e gratitudine per il suo impegno e dedizione.

Una folla commossa ha riempito ieri la chiesa parrocchiale di Orzinuovi per l'ultimo saluto ad Alfredo Giovannini, ex sindaco del paese scomparso all'età di 84 anni. Un nome che, a distanza di decenni dalla sua esperienza politica, continua a evocare rispetto e affetto. A piangerlo, oltre alla.

